Курс доллара в Украине упадет впервые за неделю

Вчера, 15:57

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Нацбанк установил официальную стоимость «зеленого» на 8 августа



Автор фото: Данил Павлов, «Сегодня»

На среду, 8 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:





07.08

08.08

Изменение

1 доллар США

27,13 грн

27,02 грн

— 0,11 грн



Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара снизится на 11 копеек. Национальный банк Украины в последние дни неоднократно выходил на межбанковский рынок с предложением иностранной валюты, чтобы ослабить спрос.









До этого курс доллара в Украине безостановочно рос с 31 июля и уже достиг максимальных с февраля-2018 значений. Как поясняли сайту «Сегодня» эксперты, на межбанке уже намечается стабилизация курса гривни, а наличный рынок, прежде всего, покупатели валюты, напротив, демонстрируют нервозность.

Ранее эксперты рассказали, чего ждать от курса доллара осенью:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно «индексу Биг Мака», доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.

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