Курс доллара в Украине упадет: прогноз аналитика

В Украине курс доллара до 8 сентября снизится с 25,14 до 25 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил аналитик Владимир Мазуренко. «Стоимость валюты будет снижаться и дальше. В сентябре будет девальвация, но пока говорить о нец рано. Видим стабильную ситуцию, баланс спроса и предложения. Курс около 25 грн это все еще точка стабилизации», – прогнозирует эксперт.

Курс доллара в Украине

На стоимость валюты будут влиять выплаты в счет обслуживания и погашения внешних долгов. На эти цели правительство вынуждено потратить каждую третью бюджетную гривню. Кроме того, осенью увеличивается критический импорт: в том числе деньги, которые приходится тратить на покупку газа. Вероятнее всего, ближайшее время – последний период значительной ревальвации в 2019-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

При этом гривня 31 июля в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

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