Курс доллара в Украине тает на глазах: свежие данные

14 февраля валютные торги стартовали снижением курса доллара на 4 копейки. Межбанк открылся на уровне 26,64-26,68 грн/$, после чего просел еще на 3 копейки — до 26,63-26,65 грн/$, пишут Вести.

«И по мере роста валютного предложения Нацбанк, по уже сложившейся традиции, вышел с покупкой доллара по запросу лучшего курса (RFQ) и прибрел $10 млн», — сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Выкуп валюты у 20-двадцатки уполномоченных банков происходил в среднем по 26,64 грн/$. О проведении открытого аукциона по покупке доллара у всех банков НБУ не заявлял.





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