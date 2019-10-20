Курс доллара в Украине снова превысил 25 грн

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 18 октября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 15 копеек до 25,05 грн за доллар, курс в покупке до 25,01 грн за доллар.

В свою очередь курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 27,86 грн за евро.

По данным компании «Укрдилинг», утром в пятницу торги по доллару открылись в диапазоне 25,0100 — 25,0500 грн/доллар, евро 27,8161 — 27,8606 грн/евро, российский рубль 0,3910 — 0,3918 грн/рубль.

Напомним, 17 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,8600 — 24,9000 грн/доллар, евро 27,6592 — 27,7012 грн/евро, российский рубль 0,3886 — 0,3894 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,73 грн за доллар, что на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривни к доллару на 18 октября установлен на таком уровне: 2473,3852 грн за 100 долларов (-10,1392 грн).

Согласно опросу НБУ за III квартал 2019 года, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 27,96 грн/доллар.

Ранее Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривни к доллару на период до 2024 года, улучшив его по сравнению с июльским прогнозом. Согласно расчетам МВФ, курс гривни к доллару составит в 2019 году 26,75 грн/доллар (предыдущий прогноз — 28,68 грн/доллар).





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