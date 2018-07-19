Курс доллара в Украине резко подняли, и это только начало: к чему готовиться

Курсовой разворот на валютном межбанке обернулся 18 июля резким подорожанием доллара и это только начало

Курс подскочил сразу на 14 копеек, до 26,38-26,40 грн/$, сообщил начальник управления дилинговых операций одного из украинских банков. Вчера с самого утра импортеры кинулись скупать валюту, чем с радостью воспользовались крупные продавцы — крупные корпорации-экспортеры.

При этом эксперты отмечают, что спекулятивная игра «на повышение» будет и далее расти по мере поступления выплат НДС

Поначалу на разгоряченном рынке зарабатывали преимущественно компании, а затем повыходили и банки, которые устраивали распродажи со своих валютных позиций. Делали это не без удовольствия, ведь по 26,40 грн/$ уходил доллар, который финансисты закупали преимущественно по 26,20 грн/$ и ниже неделю назад.

Валютные продавцы не стремились вчера распродать все свои валютные запасы: объем торгов сократился со вчерашних $454,38 млн. до $428,24 млн. Потому можно было на дефиците свободно повышать долларовые котировки.

К тому же подросли наличные курсы доллара. Если раньше из-за низких цен на скупке валюты у населения было выгодно перепродавать ее на межбанке, то теперь это стало невыгодно. И перетекание инвалюты прекратилось — безналичный рынок утратил дополнительную подпитку.

Средняя стоимость наличного доллара на продаже людям 18 июля поднялась на 10 копеек — до 26,35-26,50 грн/$. С ней работало большинство банков. На столько же вырос минимальный валютный ценник — до 26,30 грн/$, и не изменился максимальный — 26,80 грн/$. Но может подрасти сегодня, если межбанковские котировки снова пойдут вверх. Именно это сейчас и прогнозируют финансисты.

По их расчетам, межбанковская торговля 19 июля начнется в рамках 26,35-26,45 грн/$. И если регулятор не решит играть на укрепление гривны, то рынок вполне может идти к 26,50 грн/$.

Ранее Politeka писала о том, в какой валюте лучше хранить деньги в Украине.

Напомним, эксперты предупредили, что дефолт уже на пороге – если украинские власти не выполнят требования Международного валютного фонда.

По материалам UBR.ua

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