Курс доллара в Украине резко изменится: названы причины и опасности

По словам экспертов, в ближайшее время в Украине прогнозируют падение курса доллара.

Как заявил в эфире ObozTV финансовый аналитик Виталий Шапран, в последнее время котировки на межбанке постоянно падают.

«В последнее время наблюдался рост цен на нефть. Совсем недавно мы видели цену в 65 долл. за баррель, сейчас она держится в диапазоне 80-85 долл. за баррель. Цены на украинскую сталь и железорудное сырье упали. На железорудное сырье мы начинали год с 75 долл., а сейчас цены упали до 60-65 долл.», – отметил эксперт.

«Что касается валюты, то мы видели, что девальвация происходила на межбанке, а черный рынок наблюдал за тем, что происходит. Сейчас восстановилась тенденция к ревальвации. Насколько мне известно, возобновились заказы от наших финансовых коллег за рубежом», – заявил Шапран.

«Если говорить о прогнозах относительно курса доллара, то можно ожидать доллар по 26 грн, потому что курс падает. Котировки на межбанке падают. Но если кто-то собирается покупать сейчас доллары по 26,2, то я могу сказать, что не стоит спешить, потому что на черном рынке цена будет падать», – сказал финансовый аналитик.

Официальная стоимость доллара с 25 июня снизилась с 26,30 до 26,23 грн/$. В то же время средний курс в столичных обменниках практически не изменился и колеблется около 26,2 грн/$. Согласно данным НБУ, курс евро в Украине растет. 25 июня курс евро составил 30,56 грн.

Ранее «Знай.uа» писал о том, что в субботу, 30 июня, курс доллара на межбанке в продаже вырос на 10,5 коп. до 26,31 грн/долл. Курс евро в продаже вырос на 13 коп. до 30,7 грн/евро. Об этом сообщают СМИ.

По данным компании «Укрдилинг», торги по доллару начались в диапазоне 26,26 – 26,31 грн/долл., евро 30,6401 – 30,6958 грн/евро, российский рубль 0,4161 — 0,4172 грн/руб.

Валюты Bid / Offer

USD/UAH — 26,26 / 26,31

EUR/UAH — 30,6401 / 30,6958

RUB/UAH — 0,4161 / 0,4172

Напомним также о том, что за пять месяцев 2018 года дефицит госбюджета составил 9 миллиардов гривен. Экономисты объяснили, что это означает и каким будет прогноз для украинской экономики до конца текущего года.

Относительно курса гривны, то он, по мнению экономического эксперта, может быть лучшим. Но в таком случае это может повлиять на недовыполнение доходной части бюджета.





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