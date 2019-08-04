Курс доллара в Украине — прогноз валют, почему дешевеет

В Украине курс доллара обвалился до рекордной за три года отметки. И это не предел. Часть аналитиков уверена: уже в августе валюта преодолеет новую психологическую отметку.

Чего украинцам ждать от курса валют и на что повлияет новая гривня – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

в Украине наблюдается рекордное укрепление гривни;

причин для паники нет, с одной стороны Минфин высокими ставками по гособлигациям повышает курс гривни, а с другой – жалуется, что НБУ слабо вмешивается в ситуацию;

дешевый доллар позволяет снизить цены на импорт, но приводит к проблемам с выполнением бюджета страны.

Сколько будет стоить доллар

Около 25 грн/$ – наиболее вероятный прогноз на будущую неделю. И хотя прогнозы аналитиков разняться, все уверены – причин для падения гривни нет. Все прогнозы можно разделить на три категории.

Позитивный – курс доллара продолжит катиться вниз и в августе имеет все шансы укрепиться до 24,7 грн/$. Такое мнение, к примеру, разделяет аналитик Андрей Шевчишин. Финансист Карл Гутов вовсе рассчитывает на приближение к 24,2 грн/$.

Почему дешевеет доллар:

Минфин установил высокие ставки на украинские ценные бумаги – поэтому инвестору приходят в Украину, продают доллары и за гривни покупают их;

позитивные ожидания от новой власти в Украине;

достаточно высокие цены на продукцию, которую украинские предприниматели продают за границу.

Нейтральный – курс около 25-25,5 грн/$. Аналитик Вадим Иосуб считает: в ближайшее время стоит ожидать умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9/25,3 грн. Сдержанные прогнозы, в том числе, объясняются сезонным фактором. В августе, когда бизнес получает возмещение НДС, спрос на доллары растет, поэтому повышается и курс.

Пессимистичный прогноз – постепенное приближение к «старой» психологической отметке в 26 грн/$. Главный риск – интерес к украинским ценным бумагам. Спрос значительно вырос благодаря повышению ставок. Как результат, иностранцы принесли в украинскую экономику 73,4 млрд грн.

Курс доллара в Украине

Обозреватель

Это не просто больше, чем в прошлые годы. Эта сумма соизмерима с тремя траншами МВФ (!). Проблема в том, что все вложенные деньги придется возвращать. «Как только изменится конъюнктура для инвесторов, которые заходят в Украину с «горячим» капиталом, они начнут выходить из рынка», – отмечает Шевчишин.

«Политические риски, которые ограничивали активность части иностранных инвесторов и МВФ, полностью отходят на задний план. На сегодня нет угрозы для формирования коалиции и нового правительства, а также внедрения реформ. Вероятно, после назначения Правительства, переговоры с МВФ будут возобновлены, и уже в этом году Украина сможет получить следующий транш кредита по программе stand by», – рассказывает Андрей Шевчишин,

К чему приведет новый курс доллара

Чем дешевле доллар, тем меньше прибыль от валютных поступлений. Это с одной стороны средства, которые получают компании в валюте, а с другой стороны – бюджетные поступления. Часть акцизов зафиксирована в евро. При этом курс евро в Украине формируется зависимо от зависимости евро/доллар, а вот сам доллар – уже на рыночных условиях.

Поэтому чем дешевле доллар, тем меньше получает украинский бюджет. Правда, вместе с тем снижаются и суммы, которые нужно тратить на обслуживание и погашение внешнего долга.

На что влияет курс доллара:

на цены на бензин – большую часть светлых нефтепродуктов Украина импортирует (покупает за валюту);

на недвижимость – на вторичном рынке цены зафиксированы в валюте;

на стоимости автомобилей – машины также покупают за границей, поэтому и цена зафиксированы в долларах;

пятая часть потребительской корзины – импорт. Чем дешевле валюта, тем меньше инфляция.

В результате укрепления гривни и активных действий НБУ по выкупу иностранной валюты, золотовалютные резервы выросли до $21 млрд, которых достаточно для прохождения пиковых выплат в сентябре и в первой половине 2020 года. Вместе с тем, если Украина получит следующий транш кредита МВФ, риски дефолта будут сняты.

Сезонные факторы

В Украине наблюдается сезонность на рынке валют. Когда нужно тратить валюту на покупку газа, погашение госдолга – доллар дорожает. Когда аграрии активно продают свою продукцию, американская валюта дешевеет.

Кроме того, с определенной периодичностью повторяются: возврат НДС бизнесу, вывод компаниями дивидендов собственникам, инвестиции иностранцев в ОВГЗ после их размещения Минфином.

В результате из года в год повторяется одна и та же ситуация: доллар в начале месяца дешевле, чем в конце. Также валюта дешевеет ближе к лету и дорожает – к началу отопительного сезона.

Однако иногда в ситуацию вмешиваются не экономические, а чисто политические факторы. Все участники рынка внимательно следят за ситуацией в стране. И как только начинаются любые волнения, спрос на валюту резко растет и доллар дорожает.

К примеру, в начале декабря, после того, как в стране объявили военное положение, курс доллара взлетел до 28,4 грн/$. И главная причина – ажиотажный спрос. Украинцы начали активно покупать валюту, опасаясь, что вскоре она сильно подорожает. Банки были вынуждены покупать больше долларов, чтобы удовлетворить спрос и на межбанке, и в банках, и в обменниках.

А уже в мае стоимость доллара снизилась до 26,11 грн/$. Предположим, что в украинца было отложено 500 тыс. грн. Если бы он потратил их в декабре 2018-го, поддавшись панике, за эту сумму можно было приобрести $17,6 тыс. Но он подождал и в мае 2019-го на те же 500 тыс. купил уже $19,1 тыс. То есть, поддавшись панике, можно было потерять $1,5 тыс.

Есть три основных правила, как правильно покупать валюту. Важно при этом определиться с целью.

Если откладывать на конкретную покупку. В таком случае правильно собирать в той валюте, в которой будете тратить деньги. Например, если копить на поездку в Рим, лучше всего покупать евро. Если же вы планируете покупать машину, цена которой фиксирована в долларах, лучше всего сразу копить американскую валюту.

Если копить на «черный день». В таком случае стоит сразу приобретать три разных валюты. Например, доллары, евро и юани. Такая корзина позволит диверсифицировать (разделить) риски. Это главный принцип.

Также нельзя покупать деньги сразу. Лучше всего делать это небольшими порциями раз в месяц. При этом большую часть средств необходимо покупать ближе к лету, а к концу года, когда курс традиционно растет, объемы покупок можно снизить.

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