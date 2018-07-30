Курс доллара в Украине: прогноз на осень

С конца августа – начала сентября в Украине ожидается сезонное повышение курса доллара.

Такое мнение в комментарии УНН высказал экономист Виктор Скаршевский.

– Текущая девальвация, которая состоялась на прошлой неделе, была вызвана краткосрочными факторами, которые наложились друг на друга, – отметил он.

Однако, по его словам, до конца текущей недели курс доллара вернется к предыдущему уровню 26,20-26,30 грн.

– Это еще не начало девальвационного тренда, это фальстарт, разминка перед осенью. А вот с конца августа – начала сентября начнется сезонное повышение курса, когда спрос на валюту превышает ее предложение, – пояснил экономист.

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Напомним, в конце прошлой недели курс доллара вырос до 26,73 грн.

Фото: dreamstime

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