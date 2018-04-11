Курс доллара в Украине – прогноз к лету

К началу лета курс доллара в Украине может стабилизироваться на уровне 25-27 гривен. Поддержку гривны предоставят сезонные факторы и высокая учетная ставка.

Об этом сообщил аналитик Андрей Шевчишин, передает Обозреватель.

По его словам, благодаря сезонным факторам и высокой учетной ставке, курс национальной валюты в Украине может стабилизироваться на уровне 25-27 гривен за доллар.

Уже в первом квартале 2018 года национальная валюта Украины укрепилась к доллару на 5,4%, получив поддержку со стороны притока внешних инвестиций на операциях Carry Trade.

– Повышение учетной ставки со стороны НБУ до 17% сделало гривневые гособлигации более привлекательными для инвестиций. В то же время, поддержку гривны оказал сильное евро и благоприятная конъюнктура на мировых сырьевых рынках, – добавил Шевчишин.

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К слову, по прогнозам Минэкономразвития, в конце 2018 года курс доллара в Украине составит от 27 до 30 грн, тогда как в 2019 году он может вырасти до 34 грн.

Между тем экономисты и банкиры прогнозируют снижение курса доллара летом и предстоящую девальвацию гривны осенью и до конца года.

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