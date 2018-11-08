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Курс доллара в Украине прекратил падение

Курс валют 08 Ноя 2018
Курс доллара в Украине прекратил падение
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Вчера, 18:30
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Стала известна официальная стоимость «зеленого» на 9 ноября


Фото: Jcomp — Freepik.com

На пятницу, 9 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:    




08.11
09.11
Изменение
1 доллар США
27,9 грн
27,92 грн
+ 0,02 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 8 ноября, курс доллара вырос на две копейки после падения на шесть. При этом доллар удержался ниже психологической отметки в 28 гривен, которую до этого недели не пробивал вниз с 18 октября. 

На фоне сообщений НБУ о валютной стабилизации, аналитики ждут укрепления гривни. В течение ноября эксперты ожидают снижения курса доллара в Украине.


  




 

Напомним, ранее Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года:


Кроме того, МВФ также спрогнозировал курс доллара в Украине – по расчетам Фонда, гривню ждет падение.

А стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался «подтягивать» курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 

  • Согласно «индексу Биг Мака», доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.

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Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,93 грн/доллар →



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