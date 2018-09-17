Курс доллара в Украине: появился прогноз на неделю

14:15 | 17.09.2018

Инна Золажкова

В Украине после почти месяца девальвации курс национальной валюты постепенно начал укрепляться. За последние 7 дней доллар подешевел почти на 37 копеек, такая тенденция продолжится на следующей неделе, с 17 по 21 сентября, прогнозируют эксперты. OBOZREVATEL выяснил, что будет с курсом доллара в ближайшие дни и когда лучше покупать валюту, передаёт Бизнес.Медиа.

Чего ждать от курса доллара украинцам

Продавцы валюты на этой неделе оказались активнее покупателей, отмечает банковский эксперт Владимир Мазуренко. Курс доллара снизился с 28,4 до 28,03 грн/$. Главная причина — стабилизация между спросом и предложением.»Предложение валюты на рынке преодолело объем спроса. Это привело к тому, что курс гривни к концу недели укрепился», — отмечает аналитик.

«Предложение валюты на рынке преодолело объем спроса. Это привело к тому, что курс гривни к концу недели укрепился», — отмечает аналитик

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб отмечает: спред между средней продажей и покупкой сократился с 1 до 0,9%. Это произошло в первую очередь за счет снижения спроса. Аналитик также прогнозирует укрепление с 17 по 21 сентября. «На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн», — прогнозирует Иосуб.

В то же время Владимир Мазуренко считает, что курс может опуститься даже ниже 28 грн/$ в том случае, если в СМИ появятся позитивные новости от МВФ. На количество валюты это не повлияет, так как ни транш МВФ, ни связанные с ним программы ЕБРР, ЕС, Всемирного банка так быстро не поступят, однако настроение участников рынка может измениться.

«МВФ — психологический фактор. Если будут однозначный сигнал, конечно, девальвационные ожидания снизятся. То есть если сейчас импортеры, те, кому нужна валюта, ждут падения гривни и поэтому идут и активно покупают, то после новости от МВФ, скорее всего, такие ожидания сменятся», — прогнозирует Мазуренко.

Эксперты сходятся во мнении: ближайшая неделя в Украине — период стабилизации гривни. Доллар либо будет колебаться около действующих отметок 28,1-28 грн/$, либо опустится ниже психологической отметки в том случае, если переговоры с МВФ успешно закончатся на этой неделе.

Когда лучше покупать валюту

На валютном рынке Украины уже несколько лет наблюдается ярко выраженная сезонность. Летом курс укрепляется, а осенью и как минимум до конца года снижается. В связи с началом отопительного и активного бизнес сезонов спрос на валюту в стране растет. Чем больше валюты покупают на украинском рынке, тем выше ее курс. Традиционно покупать доллары выгоднее всего в июле, а продавать — в декабре. Тогда можно купить курс по минимальному курсу, а продать — по максимальному. Правда, зарабатывать на подобных колебаниях — опасно. Даже профессиональные аналитики не всегда могут спрогнозировать колебания и риски, простому украинцу это сделать еще сложнее.

Однако, руководствуясь простыми советами, можно сэкономить при покупке валюты, например, накануне заграничной поездки. Так, если доллары или евро нужны уже через несколько месяцев, лучше всего покупать валюту во второй недели месяца, тогда на гривню производится минимальное давление. А вот в конце месяца из-за валютных выплат растет и спрос. То есть гривня, например, 15 числа, скорее всего, будет крепче, чем 30-го.

Если же валюта нужна для того, чтобы сохранить сбережения, нужно максимально разделить свои риски. Покупать сразу три валюты, две из которых обязательно доллары и евро. Причем менять гривни на доллары нужно маленькими порциями раз в месяц. Если откладывать с зарплаты, покупать валюту лучше раз в месяц. Тогда возможные колебания можно будет сгладить, тем самым минимизировав риски.

Ранее курс доллара и евро в банках Украины значительно вырос.





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