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Курс доллара в Украине пошел на снижение

Курс валют 08 Авг 2018
Курс доллара в Украине пошел на снижение
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Сегодня, 16:02
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Нацбанк установил официальную стоимость «зеленого» на 9 августа


Фото: пресс-центр НБУ

На четверг, 9 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

  



08.08
09.08
Изменение
1 доллар США
27,02 грн
26,96 грн
— 0,06 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара снизится на шесть копеек и опустится ниже психологической отметки в 27 грн/доллар.

Сегодня, 8 августа, курс доллара в Украине опустился после стремительного роста. Национальный банк Украины во время непрекращающегося двухнедельного роста курса доллара неоднократно выходил на межбанковский рынок с предложением иностранной валюты, чтобы ослабить спрос.

 




 

До этого курс доллара в Украине безостановочно рос с 31 июля и уже достиг максимальных с февраля-2018 значений. Как поясняли сайту «Сегодня» эксперты, на межбанке уже намечается стабилизация курса гривни, а наличный рынок, прежде всего, покупатели валюты, напротив, демонстрируют нервозность.

Ранее эксперты рассказали, чего ждать от курса доллара осенью:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 

  • Согласно «индексу Биг Мака», доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.

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Наличный курс на 8 августа: доллар - 26,94-27,23 грн, евро - 31,10-31,70 грн →



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