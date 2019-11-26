Курс доллара в Украине — почему упал доллар — новости Украины

26 ноября, 12:31

Евгения Давыденко

Финансисты объяснили обвал «зеленого» в Украине и спрогнозировали тренд

Фото: Jcomp — Freepik.com

На сегодня, 26 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс 24,05 грн за доллар. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад – 15 января 2016 года – 23,95 гривни за доллар. Сайт «Сегодня» попросил экспертов объяснить рекордное укрепление гривни и попытаться спрогнозировать дальнейший тренд.

По мнению специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергея Фурсы, гривня крепнет, потому что украинцы в нее верят.

«Все поняли, что не будет сезонности в этом году, и, как результат, психологический фактор перестал работать – сейчас он даже поддерживает гривню», – отметил Фурса.

Решающие влияние на соотношение гривни к доллару снова оказали иностранные инвесторы, которые, вопреки снижению доходности по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), продолжают их покупать. Готовясь к очередному аукциону Минфина, они и взвинтили спрос на гривню.

«Сегодня ожидается живой аукцион по размещению четырехлетних ценных бумаг – те облигации, которые очень нравятся иностранцам. Вчера они готовились к аукциону, продавали доллары, чтобы покупать ОВГЗ за гривню, и как результат, этот фактор дополнительно надавил на курс доллара, поддержав гривню», – объяснил он.

По словам президента инвестиционной группы «Универ» Тараса Козака, такая политика Минфина будет сохраняться и в следующем году. Соответственно, можно ожидать, что этот фактор будет «давить» на курс «зеленого» и в дальнейшем.

«На следующий год спрос [на гривню] будет тоже большой, – отмечает Козак. – Поскольку нам надо будет только отдать 282 млрд грн внешнего долга из бюджета. Это и плюс долги Нацбанка. Мы не можем их отдать из доходов бюджета. Мы будем их отдавать путем привлечения новых долгов. Нам нужны будут иностранные инвесторы, чтобы покупать и новые долги тоже. Потому что внутри нет такого количества денег, чтобы обеспечить их финансирование. А поскольку Минфин прописал в своих задачах увеличение гривневого долга и снижение валютного, значит, гривневого долга будет больше, поскольку в стране денег нет и внутренний долг тоже будут покупать иностранцы. Они будут заводить сюда валюту и покупать гривню. Соответственно, будет спрос на гривню».

К тому же укрепляюще на курс национальной валюты может повлиять большая приватизация и открытие рынка земли, поскольку это поспособствует притоку иностранной валюты в страну, считает специалист.

Напомним, в госбюджете-2019 расчеты производились исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в бюджете-2020 – 27 грн/долл.При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: «бюджетный» курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

Ранее новости «Сегодня» также предупреждали, что украинцам в обменниках продают фальшивые доллары. Как уберечься от мошенников, узнавайте из сюжета:

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