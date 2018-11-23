Курс доллара в Украине опустится: аналитик озвучил прогноз на неделю

В Украине курс доллара до 30 ноября составит около 27,7 грн/$ (по состоянию на 22 ноября – 27,8 грн/$).

Об этом OBOZREVATEL заявил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

«На ближайшую неделю мы ожидаем стабилизации курса доллара к гривне вблизи текущих уровней. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/28,0 грн», — прогнозирует эксперт.

С прошлого четверга официальный курс доллара снизился с 27,84 грн/$ до 27,77 грн/$ (-0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 27,765/27,790 до 27,735/27,750 (-0,1%).

Отметим, что любой рынок, в том числе и валютный, зависит главным образом всего от двух показателей — спроса и предложения. Чем больше в Украине валюты, тем дешевле она стоит. Источников пополнения валюты несколько: кредиты, инвестиции, переводы заробитчан, экспорт.

К слову, как ранее писал OBOZREVATEL, в Нацбанке прогнозируют: количество переводов в 2019-м снизится, так как сократится и количество трудовых мигрантов в Польшу.

В Украине курс доллара к концу 2018 года составит более 29 грн/$, говорится в обнародованном Министерством экономразвития и торговли прогнозе. В 2019-м в среднем доллар будет продаваться по 29,3 грн, но в конце 2019-го его стоимость увеличится до 30,6 грн.





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