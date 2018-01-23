Курс доллара в Украине: нардеп прогнозирует еще больше падение гривны до конца января — 24 Канал

Курс доллара в Украине до конца января может без проблем достичь отметки 30 гривен за единицу американской валюты.

Об этом в комментарии «Обозревателю» рассказал нардеп фракции «Народный фронт», член комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Виктор Романюк.

«Гривна стабилизируется тогда, когда будет сбалансирован торговый баланс. Сейчас импорт превышает экспорт, поэтому стабильность национальной единицы и отрицательный баланс – это взаимоисключающие вещи. На данный момент этот разрыв составляет около 5 миллиардов долларов», – рассказал Романюк.

Читайте также: В НБУ сообщили, когда гривна начнет расти

Народный избранник также добавил, что считает последнее заявление Нацбанка Украины о будущей стабилизации необоснованной.

«Нацбанк, делая такие заявления, просто успокаивает. Я думаю, что гривна продолжит падение. И курс до конца месяца легко достигнет отметки 30 гривен за 1 доллар», – отметил Романюк.

Источник