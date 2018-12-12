Курс доллара в Украине на три года: опубликован официальный прогноз — Обозреватель

В Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$. При этом в декабре следующего года американская валюта будет продаваться по 30,42 грн/$. До 2021-го средняя стоимость этой валюты составит 31,65 грн/$.

Об этом говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода). Также эксперты составили позитивные и негативные прогнозы.

Позитивный прогноз

Негативный прогноз

2019-й – 32 грн/$

2020-й – 35,4 грн/$

2021-й – 38,4 грн/$

Курс доллара в Украине

Стоит отметить, что основной прогноз, по мнению экономистов, наиболее вероятен. При этом, если Украина ускорит экономические реформы и привлечет инвестиции, может реализоваться позитивный прогноз. При обострении военной агрессии со стороны России, подорожании энергоресурсов, может реализоваться негативный сценарий.

Консенсус-прогноз – это усредненные значения основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны как медианные на основе экспертных оценок участников опроса ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года в консенсус-прогнозе на этот год предполагалось, что средний курс доллара составит 27,50 грн/$, в 2019 году – 29,30 грн/$, в 2020 году – 31,00 грн/$, а в 2021 году – 31,55 грн/$. C публикацией нового прогноза прошлый потерял актуальность.

К слову, постепенно роль доллара в мировой экономике может снизиться. Так, Европейская комиссия разработала план усиления роли евро в странах ЕС. В будущем такая политика может помочь частично отказаться от использования доллара и укрепить роль европейской валюты.





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