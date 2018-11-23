Курс доллара в Украине на 2019 год: что заложила Рада в госбюджет

Верховная Рада заложила в государственный бюджет Украины на 2019 год курс доллара на уровне 29,4 грн/$.

Во втором чтении и в целом парламент принял главный финансовый документ страны в пятницу, 23 ноября. Соответствующий законопроект №9000 поддержали 240 депутатов, свидетельствует сайт Рады.

Таким образом, курс американской валюты к гривне на конец 2019 года, по бюджетным расчетам, будет меньше расчетного показателя на конец текущего года (30,1 грн/$).

Напомним: в обнародованном Министерством экономического развития и торговли прогнозе говорилось, что курс доллара к концу 2018 года в Украине составит 29,3 грн/$. В 2019-м ожидается, что в среднем доллар будет продаваться по 29,3 грн, но в конце 2019-го его стоимость увеличится до 30,6 грн. В 2020-м доллар подорожает до 31 грн (32 грн к декабрю), а в 2021-м — до 31,55 грн (33,2 грн на конец года).

Как сообщал OBOZREVATEL, доходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1,02 трлн грн, в том числе доходы общего фонда — 928,5 млрд грн и доходы специального фонда — 97,6 млрд грн.

Расходы проекта госбюджета предусмотрены в сумме 1,11 трлн грн, в том числе расходы общего фонда — 1 трлн грн и расходы специального фонда — 106,4млрд грн.





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