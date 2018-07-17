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Курс доллара в Украине на 2018 год: прогноз от НБУ и экспертов

Курс валют 17 Июл 2018
Курс доллара в Украине на 2018 год: прогноз от НБУ и экспертов
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Национальный банк Украины составил экономический прогноз до конца текущего года. Согласно данным финучреждения, средний курс доллара составит 28,63 гривны. При этом предварительные выводы были значительно хуже: 29,53 гривни за иностранную валюту.

Экономический прогноз НБУ на 2018 год

В государственном бюджете в конце прошлого года чиновники заложили курс 29,3 гривны за доллар, тогда как ранее — 27,2 гривни. В целом прогнозы Кабмина следующие: 2019 год — 28,2 гривны за доллар, 2020 год — 29,7 гривни, 2021 год — 30,4 гривны.

В то же время бизнес сохраняет позитивные ожидания относительно макроэкономической ситуации в Украине. Индекс деловых ожиданий бизнеса на следующие 12 месяцев составляет 118,3%. Высокий уровень деловой активности респонденты прогнозируют шестой квартал подряд. Предприятия улучшают свои ожидания относительно роста объемов производства и реализации продукции.

Предприятия также улучшили свои ожидания относительно роста объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев — баланс ожиданий составляет 22,2% (в первом квартале 2018 года — 19,0%). Бизнес ожидает роста потребительских цен на уровне 9,6% (ожидания в первом квартале — 11,0% — по крайней мере, так утверждают в НБУ. Как на самом деле будут разворачиваться события на финансовом рынке, покажет время.

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Как сообщал портал «Знай.uа», НБУ запустит в оборот банкноту номиналом в 20 гривен нового образца. Информация о том, как именно будет выглядеть новая двадцатка, держится в строжайшей тайне — в НБУ даже отказались раскрывать, будет на новой купюре изображен традиционный для этого номинала Иван Франко. При этом в Нацбанке намекнули, что на презентации 17 июля речь пойдет об «обновленном дизайне и улучшенной системе защиты» купюры в 20 гривен образца 2018 года. Как уточнили в НБУ, 20 гривен нового образца не будут сразу же запущены в банковскую систему, а появятся на руках у населения с отсрочкой — вероятно, с осени 2018 года. Кроме того, к 160-летию от дня рождения выдающегося украинского писателя Ивана Франко НБУ выпускал памятные двадцать гривен. Был напечатан миллион таких банкнот, и продавали их в теруправлениях Нацбанка по 27 грн, а 31 грн стоила памятная купюра в сувенирном конверте.



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