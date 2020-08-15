Курс доллара в Украине может взлететь осенью

Курс доллара в Украине (фото: РБК-Украина)

Курс доллара в Украине будет постепенно расти

Эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в ближайшее время и когда начнется движение к 30 грн/$. Об этом рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, передает издание Страна.

«Стоит выделить сегодняшнюю вербальную интервенцию главы Минфина, который сказал, что курс нацвалюты не опустится ниже 30 гривен за доллар, а инфляция не поднимется выше 10%», — прокомментировал эксперт.

Движение к 30 грн/$ специалисты прогнозируют ближе к октябрю-ноябрю 2020 года. Однако на данный момент таких резких скачков не предвидится. При этом аналитики видят предпосылки к негативным тенденциям.

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий отметил: «Мы слышим тревожные новости о наших соседях, а именно о забастовке на белорусском Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Именно с этого НПЗ приходит значительная часть бензина и дизеля для украинских заправок. Есть опасения, что остановка отгрузок с этого предприятия может подтолкнуть наверх цены на нефтепродукты, что скажется на наших потребителях (населении и бизнесе), да и на спросе на доллар тоже — его потребуется больше для импорта».

Актуальной остается также тема покупки доллара под выплату дивидендов иностранными банками. Также казначеи следят за новостями по ОВГЗ. Невмержицкий уверяет, что правительство начнет привлекать больше гривны и доллара, поскольку есть необходимость перекрыть крупные выплаты по госдолгу, которые предстоят на следующей неделе.

Напомним, что Китай укрепил статус крупнейшего торгового партнера Украины во время пандемии.

Мы писали, почему повышение минимальной зарплаты не выгодно для украинцев.

А также о том, что ПриватБанк попал в скандал со страховками.

Источник