Курс доллара в Украине может взлететь из-за Evergrande

Одна из крупнейших в Китае строительных и девелоперских компаний Evergrande Group – на грани банкротства. Если она разорится, гривня окажется под сильным давлением, курс доллара непредсказуемо вырастет. Но кризис коснется не только Украины. В случае краха Evergrande глобальная экономика может испытать такой же шок, как после банкротства Lehman Brothers в 2008 году.

Проблемы Evergrande могут запустить волну дефолтов в Китае, что приведет к панике на мировых финансовых и сырьевых рынках. Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

При этом курс доллара в мире (к корзине разных валют) уже вырос до максимума за месяц. Причиной стала усилившаяся осторожность инвесторов, они начали конвертировать средства в «твердую валюту».

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Когда в мире происходит дефолт значимой компании, на рынках обычно начинаются волнения, резко меняются курсы валют, стоимость акций других компаний, цены на нефть и другое сырье и.д. А так как все рынки связаны между собой, пострадают даже те государства, которые, на первый взгляд, не имеют никак не связаны с обанкротившейся компанией. Самые высокие риски – у развивающихся стран, особенно с сырьевой экономикой, в их число как раз входит Украина.

«Преддефолтная ситуация китайского строительного гиганта может спровоцировать волну дефолтов в КНР и рост волатильности на мировых финансовых и сырьевых рынках. В такой ситуации гривна будет находится под сильным давлением», — объяснил Шевчишин.

Что случилось с Evergrande Group

Evergrande Group – одна из самых закредитованных строительных компаний в мире. Ее долги превышают 305 млрд долларов. Уже 23 сентября компания должна выплатить проценты на 83,5 млн долларов. Еще один платеж намечен на 29 сентября – 47,5 млн долларов процентов.

По обоим выплатам будет объявлен дефолт, если Evergrande не сможет в течение 30 дней. Средств на выплату долга у компании нет, а заявлений о реструктуризации не поступало. На днях в ситуацию начало вмешиваться государство. Власти КНР попросили банки об отсрочке для Evergrande. Но никаких документов не было подписано. Экономисты допускают, что официальный Пекин может позволить этой компании рухнуть.

Акции Evergrande уже упали до 11-летнего минимума на фоне роста рисков дефолта, пишет Reuters. Акции подешевели на 10,2%, до 2 с небольшим гонконгских долларов. Это произошло после падения на 19% накануне, до самого низкого уровня с мая 2010 года.

Управляющий директор департамента управления активами Canfield Securities Кингтон Лин уверен: цена акций Evergrande может упасть ниже 1 гонконгского доллара, если компания будет вынуждена продать большую часть своих активов в ходе реструктуризации.

Три прогноза для гривни

Опрошенные OBOZREVATEL эксперты предположили, сколько может стоить украинская валюта в ближайшую неделю:

Доллар в Украине может снова достичь отметки 27 грн, считает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Курс составит 26,75 грн/долл., не соглашается аналитик TeleTrade Сергей Родлер. По его мнению, гривня достигнет психологической отметки в 27 грн/долл. немного позже.

Андрей Шевчишин на ближайшее время прогнозирует курс в зоне 26,8-26,85 грн/долл. (если не случится банкротства Evergrande и паники на рынках).

Напомним, ранее мы рассказывали, какой путь прошла гривня за 25 лет, и как изменилась за это время.

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