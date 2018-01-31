Курс доллара в Украине может снова подскочить — эксперт

31 Января 2018, 09:19

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Сезонные факторы начнут поддерживать гривню только в конце зимы, уверен специалист





Курс гривни но в феврале может зайти на еще один виток девальвации, однако после этого украинская валюта будет укрепляться. Так прокомментировал текущее резкое падение курса доллара в Украине член Совета НБУ Василий Фурман в эфире «112 Украина».

«Еще с 2015 года НБУ проводит политику плавающего обменного курса – курс определяется рынком, то есть спросом и предложением. Поэтому в какие-то периоды времени гривня ослабляется. Особенно мы это наблюдаем в декабре-январе, частично, возможно, будет ослабление в феврале. Конец зимы, весна, лето, начало осени – гривня будет усиливаться», — отметил Фурман.

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По его словам, фундаментальные факторы, которые влияют на гривню, остаются положительными.

«Рост ВВП положительный – в этом году это будет 3%; рост экономик стран-партееров также является положительным – мировая экономика вырастет примерно на 4%. Цена на сырьевые продукты, которые экспортирует Украина – это металл, зерно, руда – также будет расти в этом году. Если говорить про этот год в целом, то гривня будет иметь тренд усиления, который был и в прошлом году. Начиная с конца зимы, весной и летом гривня будет усиливаться», – уверен Фурман.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что с февраля курс доллара начнет «откатываться».

Согласно «индексу БигМака», доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни:

Также сайт «Сегодня» разобрался в периодичности колебаний курса доллара в Украине и выяснил, когда выгодно покупать, а когда продавать валюту.

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