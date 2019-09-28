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Курс доллара в Украине изменится

Экономика Украины 28 Сен 2019
Курс доллара в Украине изменится
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В Украине курс доллара к концу 2019-го составит 27 грн/$, при этом в 2020-м гривня может девальвировать до 27,5 грн/$, в 2021 – 28 грн/$, а в 2022-м – 28,5 грн/$.

Такой прогноз обнародовало международное агентство Standard & Poor’s. Как отмечают в отчете, иностранцам принадлежит около 50% общего государственного коммерческого долга (облигации внутреннего госзайма).

Также в агенстве повысили прогнози динамики ВВП. Если раньше они ожидали, что экономика увеличится в 2019-м на 2,5%, на данный момент их оценка составляет 3,2%.

Как будет расти ВВП:

  • 2019-й – 3.2%;

  • 2020-й – 3%;

  • 2021-й – 3%;

  • 2022-м – 3%.

«Мы прогнозируем, что реальный ВВП вырастет на 3,2% в 2019 году — пересмотрено выше с 2,5% — и в среднем на 3% ежегодно в течение 2020-2022 годов», — говорится в отчете.

Как отмечают аналитики, среди позитивных факторов:

  • Новый президент и правительство Украины заявили о своем намерении продолжить реформы и привлечь МВФ для льготного финансирования.

  • Хотя урегулирование конфликта на Донбассе может занять некоторое время, может произойти снижение напряженности на востоке Украины.

«Экономика Украины продолжает восстанавливаться. Национальный банк Украины (НБУ) увеличил свои валютные резервы и сдержал инфляцию до уровня ниже 10%; дефицит на государственном коммунальном предприятии «Нафтогаз» устранен; и общий государственный долг к ВВП продолжает снижаться», — говорится в отчете.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с «B-» до «B», а рейтинги по национальной шкале в Украине — с «uaBBB» до «uaA».

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