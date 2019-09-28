Курс доллара в Украине изменится

В Украине курс доллара к концу 2019-го составит 27 грн/$, при этом в 2020-м гривня может девальвировать до 27,5 грн/$, в 2021 – 28 грн/$, а в 2022-м – 28,5 грн/$.

Такой прогноз обнародовало международное агентство Standard & Poor’s. Как отмечают в отчете, иностранцам принадлежит около 50% общего государственного коммерческого долга (облигации внутреннего госзайма).

Также в агенстве повысили прогнози динамики ВВП. Если раньше они ожидали, что экономика увеличится в 2019-м на 2,5%, на данный момент их оценка составляет 3,2%.

Как будет расти ВВП:

2019-й – 3.2%;

2020-й – 3%;

2021-й – 3%;

2022-м – 3%.

«Мы прогнозируем, что реальный ВВП вырастет на 3,2% в 2019 году — пересмотрено выше с 2,5% — и в среднем на 3% ежегодно в течение 2020-2022 годов», — говорится в отчете.

Как отмечают аналитики, среди позитивных факторов:

Новый президент и правительство Украины заявили о своем намерении продолжить реформы и привлечь МВФ для льготного финансирования.

Хотя урегулирование конфликта на Донбассе может занять некоторое время, может произойти снижение напряженности на востоке Украины.

«Экономика Украины продолжает восстанавливаться. Национальный банк Украины (НБУ) увеличил свои валютные резервы и сдержал инфляцию до уровня ниже 10%; дефицит на государственном коммунальном предприятии «Нафтогаз» устранен; и общий государственный долг к ВВП продолжает снижаться», — говорится в отчете.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с «B-» до «B», а рейтинги по национальной шкале в Украине — с «uaBBB» до «uaA».

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