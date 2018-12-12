Курс доллара в Украине до конца года значительно изменится: прогнозы аналитиков — Обозреватель

В Украине курс доллара до конца года может находиться в пределах 28 грн/$ (по состоянию на 11 декабря – 27,7 грн/$).

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Поддержку гривне окажет жесткая политика, а также готовность НБУ выкупать излишки и осуществлять интервенции для снижения спекулятивного давления. Сдерживать негативное влияние будут кредиты от МВФ и ЕС. Средний курс продажи наличного евро в декабре может колебаться в диапазоне 31,5–33 грн. за евро, а стоимость доллара при благоприятных обстоятельствах будет находиться около 28 гривен, а при негативных приблизится к новой психологической отметке, прогнозируют в Forex Club.

Что будет влиять на курс доллара в декабре:

увеличение количества гривни из-за бюджетных выплат;

возможная угроза, связанная с блокадой Азовского моря Россией;

продажа валюты аграриями;

нормализация торговых отношений США и Китая.

Курс доллара в Украине

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Как сообщал OBOZREVATEL, в конце ноября население на фоне новостей о введении военного положения начало активнее покупать валюту. Ситуацией воспользовались спекулянты, которые за два дня подняли стоимость доллара на 1,5-2 грн/$. В декабре ситуация стабилизировалась. Так, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 28,07 грн/$.

Постепенно роль доллара в мировой экономике может снизиться. Так, Европейская комиссия разработала план усиления роли евро в странах ЕС. В будущем такая политика может помочь частично отказаться от использования доллара и укрепить роль европейской валюты.





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