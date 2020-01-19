Курс доллара в Украине — что ждет украинцев

Курс доллара в Украине (фото: twitter.com/narodna_pravda)

Специалисты поделились своими мыслями касательно того, что будет с долларом в 2020 году

В 2019 году курс гривны укрепился на 19% и занял первое место среди локальных валют мира. И в первой половине 2020 года ожидается, что гривна вырастет еще больше, однако во втором полугодии, напротив, может начаться ее ослабление.

«Во второй половине 2020 года гривна может начать ослабление, поскольку спрос иностранцев на гривневые ОВГЗ может существенно уменьшиться, а торговый дефицит продолжит расширяться. В результате курс гривни на конец 2020 года может составить 25-25,5 грн/доллар», — комментирует руководитель подразделения по корпоративному анализу компании ICU, Александр Мартыненко.

Однако экономический эксперт Борис Кушнирук в интервью Gazeta.ua. утверждает обратное. Кроме того, специалист считает, что укрепления гривны не являются положительными для экономики. Деятельность экспортных услуг ухудшилась, в национальной валюте на них упала выручка. Поскольку доходы в бюджет завязаны на налогах из этих предприятий, то они уменьшились. Также уменьшились налоговые поступления от импорта.

Курс доллара в Украине

«В Минфина есть своя задача. Она заключается в том, чтобы уменьшить доходность по ОВГЗ ниже 10 процентов. Также надо увеличивать срок обращения государственных облигаций – от 5 и более лет”, — добавил эксперт.

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