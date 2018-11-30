Курс доллара в Украине: что будет с гривней через неделю — Обозреватель

В Украине курс доллара в первую неделю декабря может достичь 28,5 грн/$ (по состоянию на 29 ноября — 28,3 грн/$).

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. «На ближайшую неделю мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/28,7 грн», – прогнозирует аналитик.

С прошлого четверга официальный курс доллара США вырос с 27,77 грн до 28,27 грн (+1,8%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 27,76/27,78 до 28,35/28,38 (+2,1%/+2,2%).

Ситуация на наличном валютном рынке – влияние психологического фактора на фоне новостей о военном положении, сообщила пресс-служба НБУ. Регулятор сообщил, что для обеспечения стабильности на валютном рынке НБУ продолжает внимательно следить за его состоянием, и в случае необходимости будет выходить с интервенциями для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. Нацбанк имеет для этого достаточно ресурсов: объем международных резервов достигает $17,8 млрд.

Напомним, что вечером 25 ноября президент Украины Петр Порошенко созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Президент поддержал идею введения в стране военного положения. 26 ноября 276 народных депутатов Украины также поддержали инициативу Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, население на фоне новостей о введении военного положения начало активнее покупать валюту. Ситуацией воспользовались спекулянты, которые за два дня подняли стоимость доллара на 1,5-2 грн/$. Однако возможности по покупке валюты как у населения, так и у банков ограничены.

В IMF group Ukraine считают, ажиотажный спрос на валюты со стороны населения не должен продолжаться дольше 7-10 дней. После этого курс может вернуться к отметке 28-28,5 грн/$.





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