Курс доллара в Украине — что будет на следующей неделе

Курс доллара в Украине (фото: РБК-Украина)

Аналитики считают, что в ближайшее время курс будет оставаться стабильным

Доллар вел себя стабильно на уходящей неделе. Такая тенденция продолжится и на следующей. Своими прогнозами поделились аналитики Олег Пендзин, Андрей Шевчишин и Александр Охрименко.

«Коридор 26,5-27 грн/доллар сохранится. Этому способствуют действия Нацбанка, не допускающего умеренной девальвации гривни, при которой экономика могла бы восстанавливаться быстрее», — прокомментировал Олег Пендзин, передает «Сегодня».

Андрей Шевчишин отметил, что крупных покупателей и крупных продавцов валюты в ближайшее время не предвидится. При этом, рынок внимательно следит за ситуацией с распространением COVID-19 и решениями властей по ужесточению карантина.

Из-за резкого роста числа зараженных 22 июня правительство примет решение об усилении карантина по новой методике. Экономика может не выдержать второй волны и данная ситуация повлечет за собой обвал гривны.

Пока что сохраняется благоприятный период для покупки наличной валюты. Поэтому специалисты рекомендуют задуматься о долларе, как средстве накопления.

Александр Охрименко не исключает, что на следующей неделе коридор будет еще более узким — 26,6-26,8 грн/доллар. «Все зависит от активности регулятора — чем больше он выкупит в резервы валюты, тем крепче будет доллар», — сообщил Охрименко.

Напомним, что украинцам рассказали, когда снизится зарплата и вырастет уровень бедности.

Мы писали, что происходило с курсом доллара 19 июня.

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Автор: Дарья Русина

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