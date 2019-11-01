Курс доллара в обменниках упал до 24,96 грн

В Украине курс доллара в пятницу, 1 ноября, упал на 18 копеек.
В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,96 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.
В то же время средний курс продажи евро в банках опустился на 9 копеек и составил 27,83 грн/€.
Кроме того, курс гривни к доллару на черном рынке укрепился на 20 копеек.
По состоянию на 13:40 курс национальной валюты составил 24,82 грн/$ в продаже.
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 25,06 грн/$.
По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 7 копеек.
Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 27,79 грн/€.
Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 4 копейки.
Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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