Курс доллара в обменниках Киева повысился

Фото: Корреспондент.net

Курс доллара в обменных пунктах киевских банков повысился

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах повысился на 1,02 коп., курс покупки — на 1,53 коп.



Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 среды, 27 июня, повысился по сравнению с 26 июня на 1,02 коп. до 26,2447 UAH/USD, курс покупки — на 1,53 коп. до 25,9988 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.



Средний курс покупки евро понизился на 8,11 коп. до 30,1938 UAH/EUR, курс продажи понизился на 5,87 коп. до 30,7988 UAH/EUR.







Напомним, ранее курс доллара на межбанке в покупке вырос на одну копейку.







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