Курс доллара в конце сентября вырастет до 28,4 гривен

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара продолжит рост

В течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,4-0,5%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,11 до 28,25 грн (+0,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 28,18/28,20 до 28,29/28,31 (+0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 28,03/28,23 до 28,17/28,36 (+0,5%/+0,4%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 21-25 сентября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 160,50 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по покупке валюты.

Таким образом, НБУ продолжил продажу валюты на межбанке для поддержки курса гривны, увеличив ее по сравнению с предыдущей неделей в 2,3 раза (160,50 млн долларов).

Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что восстановление бизнес-активности в Украине обычно происходит в третьем квартале года. Это почти всегда приводит к увеличению спроса на валюту и росту курса доллара к гривне.

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