Курс доллара в киевских обменниках вырос

Фото: Корреспондент.net

Курс продажи наличного доллара повысился

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился до 28,3833 UAH/USD, курс покупки — до 28,1357 UAH/USD.

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков в пятницу, 26 октября, повысился по сравнению с 25 октября на 4,15 коп. до 28,3833 UAH/USD, курс покупки — на 5,15 коп. до 28,1357 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 1,21 коп. до 31,9447 UAH/EUR, курс продажи повысился на 3,38 коп. до 32,5524 UAH/EUR.

Напомним, международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings прогнозирует обменный курс гривны к доллару на конец 2018 года на уровне 29,5 грн/долл.

Также сообщалось, что Кабмин закладывает в проект бюджета на 2019 год курс доллара в 29,4 гривен.

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