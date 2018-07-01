Курс доллара в июле 2018: прогнозы экспертов не утешают

До середины июня доллар поднялся почти до 27 гривен, однако потом тренд развернулся и гривна начала укрепляться. Что будет с курсом доллара в июле 2018 года, дали свой прогноз эксперты

Транш от Международного валютного фонда точно не ожидается до осени. Министерство финансов Украины продает облигации внутреннего госзайма под высокий процент. На этом фоне на межбанковском рынке доллар в начале лета дорожал. 20 июня курс на межбанке поднялся до 26,48 гривны за 1 доллар.

Однако уже с 21 июня гривна начала отстаивать свои позиции, доллар опустился до 26,3, а потом до 26,24 гривны. В качестве подпитки для национальной валюты выступили заявления директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, которая провела переговоры с Президентом Петром Порошенко.

Как ожидается, решающими факторами, влияющими на курс доллара в июле, будут МВФ, Минфин и Нафтогаз. Последний уже начинает закупать газ для хранилищ.

Летом, по прогнозам аналитиков, доллар будет колебаться в диапазоне 25,6-27 гривен. Существенные изменения курса могут ждать осенью, особенно если транш от МВФ так и не придет. Тогда доллар может подняться до 27,5 и выше.

По мнению аналитика Альпари Максима Пархоменко, к концу лета гривна может вырасти еще на несколько десятков копеек и превзойти минимумы прошлого года – на уровне 25,5 грн. В ближайшее время, как прогнозирует эксперт, существенных изменений котировок курса доллара не произойдет, американская валюта будет находиться в коридоре 26-26,2 гривны за 1 доллар.

Зато от евро можно ожидать дальнейшего падения цены. Евро уже больше месяца дешевеет на мировых рынках, это отражается и на курсе европейской валюты по отношению к гривне. В июле такая тенденция продолжится.

Гривна в 2018 году стала одной из самых стабильных валют в мире, к удивлению многих скептиков. Согласно рейтингу агентства Bloomberg, гривна заняла первое место среди валют по темпам укрепления.

То, что в начале лета курс гривны начал падать, аналитики объясняют реакцией Международного валютного фонда на процесс принятия закона об Антикоррупционном суде в Украине. Начало работы суда является одним из условия выделения транша, как и повышение цен на газ для населения. МВФ высказывал свое недовольство по поводу проволочек в принятии закона, а валютный рынок воспринял это как сигнал того, что транш может не поступить в ближайшее время, что и повлияло негативно на гривну.

Среди внешних факторов, влиявших на курс доллара по отношению к гривне, — повышение ставок Федеральной резервной системой США. Кроме того, из-за «торговых войн», которые ведет американское правительство с другими странами, обвалились цены на сельскохозяйственную продукцию, металлургическую продукцию на мировых рынках, а это непосредственно повлияло на ситуацию в Украине и курс гривны.

Как отмечают экономические эксперты, сейчас по отношению к доллару падает не только гривна, но и практически все валюты развивающихся стран. «Торговые войны» Трампа пугают инвесторов, а это больше всего наносит удар по экономикам развивающихся стран. Поэтому точнее говорить не о падении гривны, а об укреплении доллара.

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