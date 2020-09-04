Курс доллара в госбюджет на 2021 закладывается по 29 грн/долл,

04 сентября 2020, пятница, 21:47

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2020-09-04T21:47:00+03:00

Кабмин

2020-09-05T00:30:03+03:00

Українські Новини

Українські Новини

В проект госбюджета-2021 закладывается курс в районе 29 UAH/USD, — премьер

Валерия Драгомирова

Курс доллара. Фото: pixabay

Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24», передают Українськi Новини.

«Идет активная подготовка бюджета на 2021 год, есть уже макропрогноз: рост ВВП 4,7%, дефицит бюджета запланирован на уровне 6%, в этом году был 7,5%. Это согласованные показатели с международными партнерами, курс валют закладывается в районе 29 UAH/USD, то есть он даже немножко более оптимистичный, чем мы закладывали 29,5 UAH/USD в этом году. И это также тот показатель, который дает уверенность инвесторам, людям в том, что курс валют будет стабильным», — сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Шмыгаль прогнозирует, что до конца 2020 года курс гривны будет стабильным и будет колебаться в границах 27-28 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,84% с 23,74 UAH/USD до 27,74 UAH/USD.

Тем временем средняя зарплата в Украине может увеличиться до 15 тыс. гривен до 2022.

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