Курс доллара в ближайшие дни продолжит падение — курс валют НБУ — новости Украина

22 сентября, 10:22

Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,1 грн, прогнозируют аналитики

/ Фото: AFP

В течение следующей недели ожидается дальнейшее снижение курса доллара к гривне. Об этом сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, передает РБК-Украина.

«Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,1/24,3 грн», — сказал он.

Как напомнил аналитик, курс доллара наиболее интенсивно снижался, начиная со среды, и на пятничных торгах преодолел на межбанке уровень 24,5 грн, точно так же, как ранее опустился ниже другого круглого уровня, 25,0 грн.

«Мы продолжаем наблюдать подтверждение словам НБУ, что регулятор, покупая валюту в резервы, не противодействует рыночным тенденциям, не таргетирует курс доллара и не защищает никакие уровни», – добавил он.

Напомним, на понедельник, 23 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара к гривне:

20.0923.09Изменение1 доллар США24,62 грн24,43 грн— 0,19

Таким образом, по сравнению со значениями 20 сентября курс доллара упал на 19 копеек после снижения на пять днем ранее. Таким образом курс «зеленого» преодолел минимум 24 января 2016 года (24,52 грн) и приблизился уровню 18 января 2016 года (24,38 грн).За неделю – с 16 по 23 сентября – гривня по отношению к доллару окрепла на 40 копеек.

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За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.

Согласно «индексу Биг Мака», доллар в Украине «должен» стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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