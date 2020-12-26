Курс доллара в 2021 — что ожидать

26 декабря 2020, суббота, 10:00

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2020-12-26T10:00:00+02:00

Финансы

2020-12-27T01:15:03+02:00

Українські Новини

Українські Новини

Каким будет курс доллара в Украине после Нового года: прогноз экспертов

Валерия Драгомирова

Курс доллара. Фото: pixabay

На скачки курса доллара после Нового года ожидать не стоит, а январский локдаун не будет иметь особого влияния на курс. Об этом эксперты рассказали ТСН.ua.

Руководитель Центра макроэкономического моделирования Киевской школы экономики (KSE) Юрий Шоломицкий считает, что заложенный в бюджете показатель на уровне 29,1 в начале 2021 года мало реалистичен.

«На скачки ожидать после Нового года не стоит. За последние недели видно, что в течение одной недели курс может колебаться от 28,5 до 28. То есть 2% за неделю спокойно курс может потерять или, наоборот, укрепиться. То, что мы наблюдаем, например, то, что было 28,5, потом опустилось почти до 27,8, теперь вновь возвращается, это больше извечные проблемы предложения и спроса, которые не должны вообще касаться нашего понимания, что являются факторами для изменения курса», — говорит он.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский отмечает, что возобновление переговоров с МВФ будет иметь позитивный эффект влияния на курс валют, а вот январский локдаун особого влияния на доллар иметь не будет.

«Возобновление переговоров с МВФ — положительная новость. Что касается локдауна, то он не будет иметь особого влияния на курс, скорее он даже будет способствовать укреплению гривни, поскольку чем меньше у украинцев будет возможности купить импортные товары, тем, соответственно, будет меньше спрос на иностранную валюту. Закрытие магазинов с непродовольственными товарами будет этому также способствовать. Притом то, что Украина экспортирует, а именно — продукты сельского хозяйства и металлы, это все будет дальше производиться и экспортироваться. И экспорт не будет ограничивать поступление валюты», — пояснил эксперт.

Как сообщали Українські Новини, после трехнедельного падения доллар в обменниках пошел вверх.

Кроме того, официальный курс нацвалюты на 28 декабря.

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