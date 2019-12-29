Курс доллара в 2020 году каким будет — Новости Украины

29 декабря, 17:14

Александра Романюк

Среди них — мягкая монетарная политика и приток капитала в Украину

/ Фото: Pixabay

В 2019 году Украина стала рекордсменом по укреплению национальной валюты. По данным агентства Bloomberg, в уходящем году гривня укрепилась на 19%, оставив далеко позади все другие национальные валюты.

Основным фактором, который обусловил незапланированное укрепление гривни, эксперты считают большие объемы внешних инвестиций в украинские облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ).

«В 2019 году гривня стала лидером среди мировых валют по укреплению относительно доллара США. Валютные поступления от инвесторов в ОВГЗ, рекордная выручка экспортеров агропродукции и значительное снижение девальвационных ожиданий на валютном рынке стали ключевыми факторами, которые привели к укреплению гривни в четвертом квартале 2019 года», – говорит руководитель подразделения по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко.

Владимир Позний, кроме внутренних, называет также внешние факторы, которые обусловили укрепление гривни.

«В частности, росту помогал спрос инвесторов на рисковые активы на фоне затишья в торговых войнах, а также мягкая монетарная политика, которую ведет ФРС США, европейский Центробанк, Китай и другие страны. К счастью, история с импичментом Трампа из-за телефонного разговора с Владимиром Зеленским не оказала долгосрочного влияния ни на экономику, ни на приток инвестиций. К внутренним драйверам роста можно отнести замедление инфляции ниже прогнозных значений и рост экономики семимильными шагами – и это тоже несмотря на укрепление национальной валюты. Экономика получила импульс благодаря притоку капиталов», – перечисляет руководитель «EXANTE Украина».

Подробнее о курсе гривни читайте в нашем материале: «Курс доллара: рекорды и уроки уходящего 2019 года».

Напомним, в НБУ объяснили рекордное укрепление гривни объективными экономическими факторами и тем, что экономическая ситуация меняется в лучшую сторону.

Кроме того, новости «Сегодня» выяснили, будет ли стабильным курс гривни и выгодно ли скупать доллары. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Ок





Источник