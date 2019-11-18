Курс доллара в 2020 году будет снижаться, прогнозирует Morgan Stanley

Фото: Morgan Stanley (www.morganstanley.com)

Аналитики советуют покупать евро и британский фунт

Morgan Stanley прогнозирует ослабление курса доллара США к основным мировым валютам в 2020 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно прогнозу, американские акции и корпоративные облигации будут выглядеть хуже, чем у конкурентов в следующем году. Стратеги инвестбанка видят большой потенциал для роста на рынках с более ясными перспективами роста прибыли (Япония, развивающиеся рынки), а также с возможностью снижения политических рисков (Европа).

Американские акции были мировыми лидерами в этом году, за ними идут европейские акции, поскольку оба рынка выиграли от того, что центральные банки начали новый цикл смягчения денежно-кредитной политики.

Это был цикл, который Morgan Stanley не учел год назад. «Мы недооценили агрессивность реакции центральных банков», — отметили аналитики, подчеркнув, что это стало возможны благодаря снижению инфляции. В то же время в инвестбанке сомневаются, что центробанки смогут повторить такой же шаг и в 2020 году.

В Morgan Stanley считают, что в США корпоративные доходы достигли пика, а акции стоят относительно дорого. Кроме того, следует учитывать «уникальные» политические риски в преддверии президентских выборов.

Согласно прогнозу, стоимость активов в США, вероятно, снизится, поскольку рост в США замедлится, что еще больше скажется на долларе.

Среди конкретных призывов Morgan Stanley к 2020 году:

Прогноз индекса S&P 500 в базовом сценарии на конец 2020 года составляет 3000 против 3120 в настоящее время.

Индекс MSCI Emerging Markets — 1150 против 1050 в настоящее время.

В топ-10 валют с потенциалом роста входят евро, британский фунт, индийская рупия и новозеландский доллар.

Прогноз нефти марки Brent на уровне 60 долларов за баррель против 63 долларов сейчас.

Золото в 2020 году будет стоить в среднем 1511 долларов за унцию против 1466 долларов в настоящее время.

Напомним, в марте Morgan Stanley прогнозировал снижение курса доллара в 2019 году. Как отмечали эксперты, три ключевых фактора, которые способствовали росту курса доллара в прошлом году, скорее всего, приведут к ослаблению американской валюты в 2019 году.

Напомним, украинская национальная валюта гривна с сентября 2018 года до сентября 2019 года укрепилась к доллару на 12,8% и является №2 в мире по темпам укрепления в годовом измерении после турецкой лиры.

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