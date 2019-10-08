Курс доллара в 2019 году вырастет до 26 гривен — Citibank — новости Украины

Гривня будет слабеть под влиянием двух ключевых факторов, считает глава Citibank в Украине

/ Фото: AFP

К концу 2019 году Украину, по прогнозам банковских аналитиков, ждет рост курса доллара до отметки 26 гривен. При этом сегодня, 8 октября, официальный курс доллара составляет 24,87 грн.

«Что касается курса гривни, на него влияют притоки инвестиций в гособлигации. В целом мы ожидаем, что к концу года стоимость доллара несколько вырастет и составит 26 гривен», – сказал председатель правления Citibank в Украине Александр МакУортер в интервью «НВ Бизнес».

По мнению банкира в 2020 году гривня еще немного ослабеет. Причиной станет меньший приток иностранных инвесторов на рынок и более высокий дефицит платежного баланса на фоне растущего внутреннего спроса, объяснил МакУортер.

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Он также отметил, что официальный прогноз Citibank по росту ВВП на 2019 год составляет 3,4%, а на 2020-й – 3,5%.

Напомним, ранее старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб ранее объяснил, почему в Украине подорожал доллар и рассказал, какого курса ждать в ближайшие дни. По мнению специалиста, Украину ждет новый скачок «зеленого».

Также новости «Сегодня» призывают украинцев быть внимательными при купле-продаже валюты в небанковских обменниках – есть высокий риск стать жертвой мошенников. О трех самых популярных схемах обмана мы рассказали в сюжете:

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