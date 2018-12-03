Курс доллара упал после затяжного роста » Новости Украины. Последние новости дня — Вести-UA

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НБУ обновил стоимость украинской валюты

На понедельник, 3 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 28,22 грн;

1 евро – 32,05 грн;

10 российских рублей – 4,24 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара снизился на 17 копеек. До этого американская валюта дорожала в течение недели – на курс давила паника вокруг введения в Украине военного положения. Впрочем, в НБУ отметили, что рост курса доллара в Украине выше 28 гривен не связан с фундаментальными экономическими причинами – Нацбанк ожидает, что доллар подешевеет, передает segodnya.ua.

Курс евро подешевел сразу на 27 копеек. Но евровалюта не смогла опуститься ниже психологического рубежа в 32 гривни.

Стоимость 10 российских рублей снизилась на две копейки.

В пятницу, 30 ноября, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины снизился на 13 копеек в покупке и в продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 28,17/28,2 грн (покупка/продажа). Стоимость евро установилась на отметках 31,93/31,96 грн, снизившись на 28 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

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