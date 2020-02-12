Курс доллара — Украинская гривня дешевеет на межбанке второй день подряд

Фото: delo.ua

В среду, 12 февраля, курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 24,5125 грн/$1 с 24,5025 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,5-24,525 грн/$1, тогда как Нацбанк на 13 февраля установил официальный курс национальной валюты 24,4966 грн/$1. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 12 февраля снизился до 24,49 грн/$1 с 24,42 грн/$1.

Также Нацбанк Украины установил курсы основных валют по отношению к гривне на 13 февраля.

BYN 1 белорусский рубль 11.1811

EUR 1 ЕВРО 26.7246

PLN 1 польский злотый 6.2817

CAD 1 канадский доллар 18.4727

RUB 10 российских рублей 3.8845

GBP 1 фунт стерлингов 31.7966

CHF 1 швейцарский франк 25.1106

CNY 1 китайский юань женьминьби 3.5146

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 10 февраля составил 382.3 млн в долларовом эквиваленте в том числе $342,1 млн.

Ранее «Страна» писала о том, что во вторник на межбанке украинская гривня упала к доллару на 4 копейки.

Также мы разбирались, почему доллар снова подорожал.

Читайте Страну в Google News — нажмите Подписаться

Источник