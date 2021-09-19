Курс доллара Украина — прогноз на неделю 20-27 сентября

На следующей неделе эксперты прогнозируют стабилизацию курса доллара по отношению к гривне.

Об этом сообщает РБК.

По словам аналитика Вадима Иосуба, наличный доллар в банках будет торговаться в диапазоне 26,6/26,8 грн, а на межбанке — 26,6 грн/$.

Эксперт также напомнил, что НБУ не ставят себе цели, чтобы курс искусственно достиг или искусственно удерживался на запланированном в проекте госбюджета уровне (в течение года ожидается на уровне 28 гривен с последующим ростом до 28,6 грн/$ — ред.).

Что касается минувшей недели — курс доллара незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,3%.

Ранее мы рассказывали, почему украинцам могут отказать в обмене валют.





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