Курс доллара удивил украинцев: что происходит в обменниках

Курс валют на 23 ноября 2018 года: «официальный» доллар продолжает терять в цене, за день американская валюта подешевела на 2 копейки по отношению к гривне.

На пятницу 23 ноября Нацбанк Украины установил такие официальные курсы основных иностранных валют:

100 долларов США – 2774.5837 гривны

100 евро – 3163.8578 гривны

10 российских рублей – 4.2291 гривны.

Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара на 23 ноября понизился на 2 копейки, до 27,75 грн. Курс евро НБУ на 23 ноября упал на 5 копеек, до 31,64 грн. Российский рубль подорожал.

В предыдущий банковский день, четверг 22 ноября, действовали такие курсы иностранных валют:

100 долларов США – 2777.4898 гривны

100 евро – 3168.8381 гривны

10 российских рублей – 4.2116 гривны.

На украинском межбанковском валютном рынке в четверг 22 ноября доллар к концу дня подорожал на 4 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Курс евро на момент завершения торгов поднялся на 6 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

В 12 часов дня НБУ установил справочный курс доллара на уровне 27,7419 грн (в предыдущий банковский день он составил 27,7776 грн). К моменту завершения торгов на межбанке доллар вырос до уровня 27,76/27,78грн. Курс евро к концу сессии в четверг оказался на уровне 31,65/31,67.

В обменниках 22 ноября доллар в покупке остался на прежнем уровне, 27,92 грн, а в продаже подорожал на 1 копейку – до 27,96. Наличный евро в покупке не изменился, а в продаже снизился на 2 копейки, до 31,75/31,83.

Согласно свежим отчетам Международного валютного фонда, Украина стала самой бедной страной в Европе по уровню ВВП на душу населения. По этому показателю Украину опережает даже Молдова.

В свежем отчете валютного фонда за октябрь не только увеличен показатель ВВП Украины, но был пересмотрен ВВП и других государств. В частности, были пересмотрены показатели Молдовы, благодаря чему она обогнала нашу страну в рейтинге. Теперь Молдова занимает 133 место в мировой рейтинге, имея показатели $2694,469 ВВП на душу населения. Украина же оказалась на 134 месте с 2656,01 долларов ВВП на душу населения. Реальная зарплата в соседней стране также выше, чем в Украине. Так, средняя официальная зарплата во втором квартале текущего года в Молдове составляет $375,82, а в Украине — $325.53. Помимо этого, Украина занимает последнее место в Европе и по уровню официальной средней зарплаты.

Напомним, от повышения размера ЕСВ зависит размер будущей пенсии — Минсоцполитики.

Как сообщала Politeka, долларами будут выдавать зарплату: украинцам готовят революцию.

Также Politeka писала о том, что в Кабмине собираются обложить налогом заробитчан.

Источник