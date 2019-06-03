Курс доллара, тарифы на газ: прогнозы на июнь

В Украине в июне изменится тариф на газ, подешевеют овощи и ожидается оживление на рынке труда. С другой стороны – стоимость бензина может резко увеличиться.

Подробнее о том, как может измениться жизнь украинцев в июне – в материале OBOZREVATEL.

Цены на бензин

С 1 июня Россия обязала получать специальные лицензии на поставку энергоресурсов в Украину не только для тех компаний, которые производят их на территории РФ, но и для тех, кто транспортирует их через территорию государства-агрессора.

Рынок работает «с колес», поясняет OBOZREVATEL замглавы биржевого комитета УЭБ Алексей Ластовец. То есть то, что получили, сразу же продают. И когда поставки по каким-то причиннам задерживаются, это сразу же провоцирует снижения объемов предложения и, как следствие, взлет цен. При этом действуют рыночные условия формирования цены. И сама новость о том, что с поставками возникнут перебои, приводит к росту цен.

Летом традиционно растет спрос на топливо. Активизируются перевозки, начинается активная фаза работы аграриев. Поэтому незначительного роста цен избежать не удастся. Эксперт сырьевых рынков Алексей Бобанец считает, что бензин в июне может подорожать на 30-40 коп./литр. Речь идет о марке А-95, которая на данный момент в среднем продается за 31,2 грн/литр. В то же время автогаз прибавит около 15-20 коп.

Новые тарифы на газ

Одна из приятных новостей – в июне можно будет меньше платить за газ. В среднем тариф снизили на 8%. Так, в «Нафтогазе» уже подсчитали – в июне за каждый кубометр население будет платить им 5,803 грн. К этой цифре добавится 20% НДС, тариф на транспортировку в 1,5719 грн и распределение (зависит от региона). К примеру, в Харькове, учитывая, что распределение обходится в 269,1 грн. за 1 тыс. м куб, за каждый кубометр придется платить 7,38 грн.

В Харьковской области, где тариф на распределение выше, за такой же объем голубого топлива заплатят 7,84 грн (на 46 коп./куб больше).

«Потребителям следует обратить внимание на то, что конечная стоимость голубого топлива в платежках будет разной на всей территории Украины. Такая разница обусловлена решением НКРЭКУ о введении для «Укртрансгаза» тарифа на транспортировку, исходя из заказанной мощности», – говорится в заявлении Ассоциации газового рынка Украины.

Тариф на газ

Pixabay

В среднем, согласно нормам потребления, в отопительный сезон семья из трех человек в частном доме на отопление, подогрев воды и приготовление пищи тратила 1775,5 грн по старому тарифу на газ. Если бы новые тарифы действовали в прошедшем отопительном сезоне, расходы на голубое топливо сократились бы до 1514,3 грн.

Семья из трех человек с одной газовой плитой:

84,6 грн по старому тарифу – 73 грн по новому тарифу

Семья из трех человек в доме 70 кв. м (отапливается газом):

Было 1637 грн (отопление) – будет 1394,8 грн

Было 138,5 грн (плита и подогрев воды) – будет 119,5 грн

В расчетах учитывались утвержденные Кабмином нормативы потребления и корригирующий коэффициент для Киева. Также стоит учитывать, что к октябрю, когда в Украине стартует отопительный сезон 2019/2020, тарифы на газ могут снова пересмотреть.

Уникальный шанс на рынке труда

Именно лето – отличный период, чтобы найти себе новую работу. Конкуренция в это время на рынке труда меньше, поэтому и шансы получить «работу мечты» выше.

Количество вакансий растет. Легче всего летом найти свое место тем соискателям, которые ищут работу без специальных навыков. Речь в первую очередь идет об официантах, помощниках поваров, разнорабочих. В крупные города съезжаются туристы, открываются летние площадки, расширяется штат в кафе и ресторанах, начинается активная фаза ремонтов и строительства.

С другой стороны, часть украинцев уезжает на сезонные работы в Польшу и другие ближайшие страны, поэтому обостряется проблема дефицита рабочих. HR-эксперт Александр Белоус отмечает: в 2018-м наибольшее число вакансий наблюдалось именно в июне. Такая же тенденция, считает кадровик, повторится и в этом году. Зависимо от ресурса, крупные кадровые порталы уже показывают прирост 5-10%.

Рынок труда

Pixabay

Летние месяцы и ранняя осень – наиболее активные для рынка труда, добавляет исследователь Лидия Ткаченко. «Растет занятость, уменьшается безработица. Есть определенная сезонность за счет студентов, у которых летние каникулы, старшеклассников. Больше рабочих мест в торговле (уличная), туризме, строительство активизируется, особенно, если говорить о строительстве в частном секторе, активно делают ремонты. Растет сельское хозяйство, нужно собирать урожай», – рассказывает ученая.

Овощи подешевеют

Летом в Украине снизятся цены на «борщовой набор». Вместе с первым урожаем, в июне 2019-го, снизятся и цены на овощи. Сейчас же цены бьют все рекорды. Только с прошлого года объем импорта овощей вырос в 5 раз. Пропорционально выросли и цены. Первенство занимает лук, который за несколько месяцев подорожал с 18 почти до 40 грн за кг.

Украина в прошлом месяце импортировала почти 16 тыс. тонн лука, а в апреле прошлого года – всего около 1,3 тыс. тонн, рассказывает аналитик аграрных рынков Маргарита Кучка. Спрос на этот овощ вырос, увеличились цены в Центральной Азии, поэтому покупать пришлось по стоимости в несколько раз выше обычной.

К этим факторам добавился еще и ажиотажный спрос. Украинцы активно обсуждают рост цен на лук и, поддавшись панике, покупают его сразу «про запас». Продавцы могут выставить любую цену – все равно найдется покупатель. В отдельных магазинах можно встретить овощ и по 45 грн за кг.

Маргарита Кучка уверена: цены будут расти до июня, когда появится первый урожай раннего лука. Он, скорее всего, будет значительно дешевле прошлогоднего. Кроме того, в июне снизится спрос на него и на внешних рынках, так как первый урожай появится и в других странах Европы.

Доллар останется в стабильных рамках

Тенденция на укрепление курса доллара в июне продолжится, предполагает финансовый аналитик Владимир Мазуренко. Есть два сценария развития ситуации. Первый – негативный. В таком случае стоимость доллара вернется к отметке около 27 грн/$.

«В случае негативных новостей со стороны МВФ; если внешние рынки под влиянием торговых войн будут показывать снижение, думаю, будут трудности и у гривни», – предполагает аналитик Владимир Мазеренко.

В обратном случае, по словам аналитика, курс доллара в июне может опуститься до 25,9 грн/$, установив рекордную за 11 месяцев отметку. Однако позже начнется плавная девальвация. Уже к концу лета, уверен аналитик, доллар будет продаваться по 27 грн/$.

Биткоин укрепится

Курсу биткоина могла бы позавидовать любая валюта мира. Курс «монеты» в 2019-м вырос более чем в два раза! И это не предел. Как ранее писал OBOZREVATEL, уже в ближайшее время криптовалюта может подорожать до $10,6 тыс.

Оптимистичный настрой сейчас доминирует среди большинства трейдеров. Известный аналитик Питер Брандт прогнозирует, что биткоин вскоре преодолеет отметку $10 000. Основной краткосрочной целью дальнейшего роста BTC является отметка $10 615, а промежуточной – $9321.

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Схожую точку зрения высказал другой аналитик и инвестор Galaxy. Он заявил, что вероятность достижения отметки в $10 000 сейчас составляет примерно 60%. Однако самый агрессивный рост в течение ближайших двух недель покажут альткоины, которые вместе с BTC вступили в новую фазу роста, считает эксперт. Как уточняет сервис Whale Alert, между неизвестными криптокошельками состоялся перевод 15 000 биткоинов на сумму около $120 млн. Этот перевод по времени совпал с резким ростом курса.

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