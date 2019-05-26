Курс доллара стабилизируется в конце мая, прогнозирую эксперты

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс стабилен, несмотря на политические события

В течение следующей недели ожидается сохранение курса доллара вблизи текущих уровней. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

«Через неделю доллар на межбанке может торговаться вблизи 26,3-26,4 грн, а наличный доллар в банках будет котироваться около 26,2/26,5 грн», — сказал он.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю на разных сегментах валютного рынка доллар по отношению к гривне изменился разнонаправлено и совсем незначительно.

«Столь незначительные разнонаправленные колебания курса свидетельствуют о его стабилизации вблизи текущих уровней и говорят о сложившемся равновесии на валютном рынке. Первые политические и кадровые решения вступившего в должность нового президента, несмотря на споры вокруг них, не оказали негативного влияния на рынок», — отметил аналитик.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, практически не изменился и остался вблизи 26,34 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 26,34/26,37 до 26,32/26,36 (-0,1%/-0,04%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,22/26,46 до 26,23/26,50 (+0,03%/+0,1%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,9% до 1,0% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

Напомним, в НБУ заявили, что на валютном рынке Украины отсутствует существенная реакция на решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении досрочных выборов.

Отметим, 24 мая торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,3000 — 26,3400 грн/доллар, евро 29,4454 — 29,4876 грн/евро, российский рубль 0,4075 — 0,4083 грн/рубль.

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