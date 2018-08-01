Курс доллара США в среду растет в ожидании итогов заседания ФРС

Курс доллара США в ходе азиатских торгов в среду укрепляется, рынок находится в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы.

Кроме того, инвесторы оценивают новость о том, что советники президента США Дональда Трампа рассматривают возможность введения более высоких — 25% вместо 10% — пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд.

Евро торгуется утром в районе $1,1678 против $1,1691 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится в среду в районе 130,87 иены по сравнению со 130,77 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 112,07 иены против 111,86 иены во вторник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,14%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, поднялся на 0,17%.

Федрезерв не станет менять процентную ставку по федеральным кредитным средствам по итогам заседания, которое завершится в среду, считают большинство опрошенных различными СМИ экспертов. Рынок в среднем оценивает шансы на повышение ставки с текущего уровня в 1,75-2% годовых менее чем в 20%, свидетельствуют данные CME Group.





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