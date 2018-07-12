Курс доллара США к иене поднялся до максимума за полгода

Доллар США в четверг продолжает укрепляться относительно евро и иены после того, как днем ранее президент США Дональд Трамп дал указание начать процедуру введения дополнительных 10%-ных пошлин на товары из КНР общей стоимостью $200 млрд.

«Рынок по-прежнему видит, что США находятся на позиции власти, учитывая фазу экономического цикла в США и намерения ФРС» относительно повышения процентных ставок, полагает главный рыночный аналитик Commonwealth FX Омер Эсинер. По его словам, инвесторы предполагают, что доллар, «вероятно, находится в более хорошем положении для того, чтобы противостоять длительным перебоям в мировой торговле», сообщает MarketWatch.

Об этом, в частности, говорит укрепление американской нацвалюты к иене, которая традиционно относится к активам «безопасной гавани». Курс доллара в среду пересек отметку в 112 иен впервые за полгода, причем повышение за день стало максимальным с 23 апреля, по данным WSJ Market Data Group.

Евро торгуется утром в четверг в районе $1,1685 против $1,1674 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится в четверг в районе 131,13 иены по сравнению со 130,76 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 112,23 иены против 112,01 иены в среду.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, уменьшился на 0,04%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на 0,02%.





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