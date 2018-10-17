Курс доллара снизится до 0,5 евро



Курс доллара скоро обрушится. Экономисты разглядели одну нехорошую закономерность. И проглядели другую – еще более нехорошую. Tipler анализирует ситуацию.



Курс доллара снизится до 0,5 евро



Валютный эксперт Ульф Линдал пророчит доллару обвал курса. По его словам, доллар упадет на 40% по отношению к евро в течение шести лет. То есть к 2024 году за 1 доллар будут давать 0,5 евро или 75 иен. По мнению эксперта, этот факт сильно скажется на финансовых рынках, спровоцирует распродажу акций, а также повлияет на стоимость сырья.



Линдал работает на рынке валют 40 лет (сейчас ему 64 года), и свое заключение он сделал на основе отмеченной им закономерности: циклах изменения (взлетов и падений) долларового курса. Длинна цикла – 15 лет. Сейчас, согласно этой теории, для доллара наступает нисходящая фаза. Только за последний год крупнейшая мировая валюта потеряла 9% стоимости.



Что касается текущих изменений, то по отношению к валютной корзине на этой неделе доллар “просел”. Это связывают с неутешительными данными сентябрьского отчета об американской торговле. Показатели оказались ниже ожиданий экономистов. Кроме того Казначейство США урезало дивиденды по государственным долговым обязательствам.



Мировая экономика – единый механизм



Однако Линдал впадает в типичную ошибку современных экспертов, будучи узким специалистом в одной конкретной области, он воображает, что каждая отрасль экономики существует изолированно от других и не испытывает их влияние, а развивается по своим внутренним мистическим законам. На самом же деле это не так. Мировая экономика – это единый, хотя и весьма разболтанный механизм. Более того, экономика испытывает влияние со стороны политики и даже культуры.



Поэтому циклы и волны не годятся для объяснения современных экономических событий, ибо предыдущие периоды “долларовой волны” происходили в совершенно иных исторических, политических и экономических условиях.



Например, вследствие санкций США Венесуэла планирует отказаться от торговли долларом и перейти на евро. Об этом заявил президент республики Тарек Эль-Айсами. Он осудил американскую политику санкций и заявил, что она противоречит нормам международного права.









Прогноз Линдала более мрачный, чем у большинства американских аналитиков, а прогноз Tipler – еще суровее, чем у Линдала. Доллар обвалится гораздо сильнее, чем прежде, поскольку во время других циклов – 15, 30, 45 лет назад – США находились в несравненно более выгодном экономическом положении. Тогда, несмотря на противостояние с мощным советским блоком, американской экономике было куда расти. Сегодня ее власть достигла планетарных масштабов, и запускается процесс схлопывания.



Впрочем, как справедливо отмечают отечественные комментаторы, что бы ни произошло с курсом доллара или экономикой США, жизнь обыкновенных россиян от этого не изменится. Во всяком случае, к лучшему. Ибо качество жизни россиян зависит не от Пентагона, а от Кремля. И от самих россиян.





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