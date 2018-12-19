Курс доллара снизился на межбанке — РБК-Украина

Фото: коллаж (Pixabay)

Доллар на межбанке снизился на 14 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 19 декабря 2018 года снизился на 14 копеек до 27,66 грн/доллар, курс в покупке до 27,64 грн/доллар. Курс евро вырос на 1 копейку до 31,61 грн/евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня торги по доллару закрылись в 27,6400 — 27,6600 грн/доллар, евро 31,5952 — 31,6153 грн/евро, российский рубль 0,4084 — 0,4090 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,6400 27,6600

EUR/UAH 31,5952 31,6153

RUB/UAH 0,4084 0,4090

Напомним, 18 декабря торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7700 — 27,8000 грн/доллар, евро 31,5744 — 31,6058 грн/евро, российский рубль 0,4148 — 0,4155 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,71 грн/доллар, что на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 декабря установлен на таком уровне: 2771,7006 гривен за 100 долларов (-13,0937 гривен).

Справочное значение курса доллара на 19 декабря составило 27,73 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7369 гривен за доллар, что 13 копеек ниже, чем установленный 17 декабря (27,8600 гривен за доллар).

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