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Курс доллара сегодня в банках Украины упал

Курс валют 15 Ноя 2019
Курс доллара сегодня в банках Украины упал
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В Украине курс доллара в пятницу, 15 ноября, снизился на 10 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,41 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 11 копеек и составил 26,93 грн/€.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,24 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 7 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 26,66 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 10 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

В Украине курс доллара в пятницу, 15 ноября, снизился на 10 копеек

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