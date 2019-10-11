Курс доллара сегодня 11 октября упал ниже 25 грн, новости Украины

В Украине курс доллара в пятницу, 11 октября, снизился на 19 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,82 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 13 копеек и составил 27,37 грн/€.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,53 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 17 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 27,05 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 7 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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