Курс доллара резко пойдет вверх, спекулянты готовятся к «бою»

Спекулянты не смогли взвинтить курс доллара в понедельник, поэтому сегодня, 31 июля, они готовят реванш

Небольшая сутолока на межбанке завершилась 30 июля минимальным ростом курса доллара: на 1 копейку, до 26,74-26,76 грн./$.

В течение дня котировки двигались в разные стороны, и поднимались даже выше — до 26,80-26,87 грн./$. Курсовой откат произошел после активизации валютных продавцов.

В понедельник на валютном рынке схлестнулось два разнонаправленных валютных фактора. С одной стороны, бизнес получил от Госказначейства немногим более 3 млрд. грн. в рамках возмещения по НДС, и быстро конвертировал часть средств в доллар. А с другой — экспортерам нужно в конце месяце рассчитываться с госбюджетом, продавая под это свою валютную выручку.

По словам экспертов, вчерашние курсовые тренды продиктованы относительным балансом спроса и предложения в связи с окончанием финансового месяца и соответствующей потребностью участников рынка в гривне.

Средняя стоимость доллара в банковских обменниках в понедельник почти не изменилась и двигалась в рамках 26,95-27,10 грн./$. Максимальная стоимость наличной валюты не превышала 27,30 грн./$, а минимальная просаживалась до 26,80 грн./$.

Подчеркивается, что сегодня — последний платежный день для госбюджета. Бизнесу потребуется больше гривны, потому можно ожидать крупных долларовых продаж на межбанке. Потому финансисты рассчитывают на стабилизацию котировок.

Во вторник, по прогнозам участников рынка, торги будут проходить в диапазоне 26,65-26,75 грн./$. При этом в течение этой недели эксперты ждут формированию локальной вершины в диапазоне 26,80-27,00 грн/$.

Отметим, мировой экономический кризис, который возникнет как следствие торговых войнх между США и Китаем, как прогнозируют, приведет к тому, что доллар в Украине превысит отметку в 30 гривен. Сейчас в мире существует напряжение во внешнеэкономических отношениях между ключевыми участниками мировой торговли: ЕС, Китаем и США.

Как считает экономист Александа Блинов, риск нового кризиса действительно значителен. На сегодняшний день во многих сырьевых странах, включая Украину, рассматривается в рамках макроэкономических прогнозов только один сценарий, который с большой вероятностью предусматривает падение цен на основные сырьевые товары экспорта.

Напомним, власти придумали подлую хитрость с недвижимостью, придется платить дважды.

Как сообщала Politeka, в Украине завелись большие финансовые мошенники, забирают деньги населения: Нацбанк забил тревогу.

Также Politeka писала, что обнародован рейтинг стоимости бензина в мире, украинцы в шоке.

По материалам UBR.ua

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